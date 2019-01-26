Мальчик в Великобритании утратил способность есть из-за редкой болезни

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Малыш не может принимать привычный для каждого рацион из-за состояния здоровья. Родители кормят Джуда Кэррингтона специальными смесями.

Малыш из английского графства Хартфордшир в четыре месяца лишился возможности нормально питаться. Изначально у него пошло отторжение от молока, от которого у него прогрессировали тошнота и диарея. В более позднем возрасте организм Джуда не воспринимал и другой привычной для многих пищи.

Родители обратились за помощью к медикам, которые после детального обследования поставили малышу редкий диагноз – эозинофильный колит, что свидетельствует об остром воспалении кишечника. Всю свою жизнь мальчик мог есть только жидкую пищу: даже небольшой кусок твердой еды провоцирует у него аллергическую реакцию: тошноту, диарею и даже экзему. Кэррингтон получал питание лишь через трубку.

Ребенок мечтает нормально есть, но для этого ему нужно провести операцию. Ее делают только в Америке, и она довольно дорогостоящая — 4,3 миллиона рублей. В настоящий момент семья собирает деньги на лечение ребенка, чтобы исполнить главную мечту сына — попробовать торт. Напомним, ранее стало известно о 8-летнем британце, который узнал о скорой слепоте и решил исполнить все свои желания.