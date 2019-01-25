«Хвать за попу»: В Австралии питон набросился на женщину прямо из унитаза

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59-летняя австралийка, не завершив свои дела, резко соскочила с унитаза.

Недавно на одном из самых отдаленных континентов, который богат разнообразным животным миром, произошел настоящий казус, который пользователи сети назвали в шутку «хвать за попу». Оказалось, что в Австралии, в Брисбене питон набросился на женщину прямо из унитаза, а та, недолго думая, вскочила от испуга с белого трона, не завершив свои дела.

В итоге на теле женщины имеются небольшие змеиные укусы, которые нанес 1,5-метровый питон. Правда, все же его укусы не опасны, поскольку не содержат яда, который мог спровоцировать мгновенную смерть. Оказалось, что в жаркую погоду питоны ищут убежище в ванных комнатах, в частности, в унитазах, чтобы найти воду.

К счастью женщины, питон был пойман и обезврежен. Место ран было обработано антисептиком, и теперь жизни австралийки ничего не угрожает.