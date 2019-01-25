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Смещение Джорджа Буша-старшего обнажило очередной слой массовых убийств фашистов в Америке и Японии.

Вначале полиция Франции доказала продажность Цунэкадзы Такэды, руководителя Олимпийского комитета Японии. СМИ сообщают, что режим Абэ был обезврежен в попытке спроектировать частный научный центр биологического вооружения, скрытый под ветеринарное учебное заведение. Помимо этого, источники утверждают, что для взяток гангстерам и политикам бюджеты на Олимпийские игры в Токио в 2020 году увеличатся и превысят 30 миллиардов долларов США.

Сообщается, что у мафии с политиками договорённость на продажу земли по завышенной цене на постройку олимпийских объектов. Вот так ЦРУ, по версии Бенджамина Фулфорда, раскрыла схему «отмывания денег» на будущей Олимпиаде в Токио 2020 году. Также СМИ отмечают, что высшими политическими лидерами, присутствующими на проходящем в этом году «фашистском» Мировом экономическом конгрессе в Давосе, Швейцария, являются Синдзо Абэ и глава Германии (дочь Гитлера) Ангела Меркель, соответствующие главы нацистских сторонников Второй мировой войны. В это время главы стран, воевавших против фашистского режима, глава Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, президент Китая Си Цзиньпин, президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди саботируют Давос.