«Конспирологи от Бога»: В Новороссийске корабль с Нибиру пытался спрятаться за облаками

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Жители города были шокированы необычным явлением.

Вечернее небо заставило поверить в существование пришельцев несколько человек в Новороссийске в Краснодарском крае. Их смутили ветреные облака в минуты заката. А точнее – то, что пряталось за ними. По мнению взволнованного пользователя, опубликовавшего фото, в небе от человеческих глаз кто-то пытался скрыться. Конспирологи от Бога находились в огромном корабле в форме бублика, которые ранее приписывали гостям с Нибиру.

Именно эта форма тенью упала на облака над городом. Другие пользователи Сети пытались разуверить сообщившего о корабле с пришельцами жителя Новороссийска, объясняя случившееся обычным природным явлением. Как контраргумент им было представлено новое фото, на котором солнце уже почти спряталось за горизонт, тогда как облака и их пугающе чёткое тёмное очертание не сдвинулись с места и даже не поредели.