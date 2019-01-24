Летающая пирамида: Необычный НЛО заметили очевидцы из Африки

Сегодня, 16:07

НЛО размером с небольшую машину очевидцы заметили в Африке, говорит уфолог.

Стало известно, что в Южной Африке над горой в Кларенсе очевидцы заметили необычный летающий объект, который сразу же идентифицировали как инопланетный корабль или НЛО. Местные жители заявили, что увидели летающую пирамиду, которая на невысокой скорости пролетала над горой. Всемирно известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг утверждает, что происшествие случилось ещё в 22 ноября 2010 года, однако только сейчас попали в Сеть.

По мнению опытного уфолога, причина такой задержки информации об инопланетном объекте именно в спецслужбах, которые специально девять лет скрывали факт НЛО на африканской территории, чтобы не вызывать массовой паники. Всё, что сейчас известно об этом НЛО это то, что он имел металлическую поверхность с совершенно симметричными сторонами, которые напоминали пирамиду.