Жители Пенсильвании в 2018 году 77 раз столкнулись с НЛО

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Это может быть связано с приближением Нибиру.

По данным Национального центра сообщений об НЛО, который собирает свидетельские показания, в 2018 году в Пенсильвании было 77 сообщений о столкновении с явлением. Штат считается самым посещаемым местом НЛО в Америке. Центр пытается отсеять «очевидные мистификации», но признаёт, что не может определить достоверность каждого сообщения. Учитывая этот нюанс, база данных центра по-прежнему представляет собой интересный сборник информации о летающих объектах, космических кораблях пришельцев и даже о маленьких зеленых человечках, о которых сообщалось когда-либо очевидцами.

Также правительство заявило, что существует специальная программа, которая направлена на борьбу с космической угрозой. Это сообщение подтверждает тот факт, что США ведёт исследования в области НЛО. Ранее правительство заявляло, что не ведёт никаких исследований в этой области с 1960 годов. Однако в НАСА уже говорили о возможном существовании пришельцев и таинственной планете Нибиру, с которой эти пришельцы к нам и прилетают.

В России гораздо меньше подобных свидетельств, но они имеются. Больше всего поступает сообщений о наблюдении НЛО из Урала и Сибири. Но эти данные не афишируются и не проводится такая информационная компания как в США, потому жители России так мало знают об НЛО, которые видели на территории страны.