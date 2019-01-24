Лондонские угри пристрастились к кокаину

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Британские ученые в очередной раз шокировали мир. На этот раз им удалось выяснить причину аномально гиперактивного поведения угрей, живущих в лондонской Темзе. Как следует из их недавнего исследования, его причиной стала чрезвычайно высокая концентрация наркотических веществ (а именно кокаина) в водах реки.

Первоначально ученые планировали лишь определить примерные объемы потребления кокаина жителями британской столицы, однако, уже после первых этапов исследования стало очевидно, что этот показатель куда выше, чем где бы то ни было еще в Британии. При этом, одними из главных любителей кокаина среди лондонцев стали… парламентарии!

Помимо исследования воды из стоков столичного парламента, ученые также проанализировали пробы из городских очистных сооружений и с удивлением обнаружили, что содержание в реке кокаина, а также его остаточных следов и биомаркеров, последовательно увеличивалось на протяжении всего периода изучения. При этом, если в других городах Соединенного Королевства, где были проведены такие же исследования, объемы кокаина в реках разнились в зависимости от времени суток и дня недели, то в британской столице этот показатель всегда остается на неизменно высоком уровне.

Настолько высоком, что, по словам представителей проводившей анализ исследовательской группы, в настоящее время существует уже прямая угроза жизни подводных обитателей Темзы.

Напомним, что по результатам еще одного исследования, состоявшегося в 2015 году, Лондон занял первое место среди европейских столиц по объемам потребления кокаина, опережая даже голландский Амстердам. А согласно данным еще одного исследования, проведенного годом ранее Агентством ООН по наркотикам и преступности, Англия в целом оказалась в числе мировых лидеров по количеству людей хотя бы раз в год употребляющих кокаин, а первое место в рейтинге досталось Шотландии.