Во Вьетнаме сибирские экстремалы представили смертельное шоу

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Отчаянная гимнастка без страховки проводила сложные трюки на летящем параплане. Такое шоу представили чемпионка мира по воздушной гимнастике из России Анжела Кулагина.

Многие иностранцы считают жителей России сумасшедшими, которые способны на любой, даже самый опасный поступок. В очередной раз во Вьетнаме экстремалы просто шокировали публику, выполнив смертельные трюки на летящем аэроплане.

Известно, что житель Новосибирска Александр Орлов поднял в небо свой аэроплан, а московская гимнастка Анжела Кулагина на высоте 300 метров над землей выполнила ряд опасных трюков без страховки. После такого полета все остались живы и здоровы, но оба признались, что страх перебарывали с трудом.

Единственной мыслью, которая успокаивала россиян, было то, что оба они профессионалы. Кулагина заявила, что занимается воздушной гимнастикой с детства и давно хотела попробовать выполнить трюки именно в небе. Гимнастку и парапланериста связывал шестиметровый воздушный ремень. Его Кулагина специально привезла во Вьетнам, чтобы исполнить трюк.

Напомним, что Александр Орлов не первый раз удивляет публику. Как-то он вместе с фолк-группой Street Fiddlers снял селфи-клип, поднявшись с музыкантами в небо на высоту 550 метров на одном параплане. А еще стал моделью для парикмахера - на планирующем параплане цирюльник выстриг Орлову ирокез. Два года назад экстремалы подняли в небо стол с блинами и устроили на высоте чаепитие. Вот что значит - человек любит рисковать.