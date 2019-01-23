В Сингапуре таинственные огни уфологи приняли за флот НЛО

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Уфологи из Сингапура сняли на видео мистические огни, которые могут свидетельствовать о наличии внеземной жизни.

Сообщается, что на территории Сингапура одновременно несколько ярких огней неизвестного происхождения были запечатлена в ночном небе. Проанализировав полученные материалы видеосъемки местные уфологи пришли к выводу, что таинственные огни могли оказаться настоящим флотом НЛО.

Теоретики заговора мистические яркие летающие тарелки связывают с мистической планетой Х, которая более известна под названием Нибиру. Специалисты считают, что пришельцы с данной планеты продолжают изучать Землю, а потому всё чаще НЛО стали появляться в различных уголках мира.