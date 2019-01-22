Среди наиболее уважаемых компаний в мире в 2019 году вновь лидирует Apple

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Компания Apple занимает первую строчку рейтинга наиболее уважаемых компаний по версии Fortune, уже 12-й год подряд.

Традиционно на втором месте располагается Amazon, так же, как год и два года назад. Другими компаниями, традиционно входящими в топ-10, являлись несколько лет подряд Facebook и Microsoft. Facebook опустился в рейтинге 2019 года. Также не видно в десятке лидеров южнокорейского гиганта Samsung.

Согласно утверждению Fortune, список основан на отраслевом рейтинге компаний, инновациях, управлении персоналом, использовании корпоративных активов, социальной ответственности, качестве управления, финансовой устойчивости, долгосрочной инвестиционной ценности, качестве продуктов и услуг и глобальной конкурентоспособности.

Хотя любой список будет в какой-то степени субъективным, этот, по крайней мере, составляется очень тщательно. Работа над списком начинается с того, что его создатели просматривают 1000 крупнейших компаний США и других из своей базы данных Global 500, а затем создают шорт-лист на основе выручки. После этого, 3800 бизнесменов и аналитиков взвешивают все «за» и «против», предлагая свои рейтинги на основе вышеуказанных критериев.

Итак, топ-10 Fortune-2019: