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Полиция в Варшаве, Польша, арестовала неизвестного после того, как он попытался протаранить своей машиной ворота президентского дворца.

Агентство польской прессы сообщило, что 36-летний водитель на автомобиле Volkswagen сбил полицейского, который пытался его остановить, прежде чем врезаться своей машиной в поднятый барьер перед воротами.

Представитель полиции заявил, что мужчина будет проверен на наркотупотребление иков и алкоголя, так как он «не реагировал ни на что», когда его арестовала полиция. Мотивы мужчины остаются неизвестными. Водитель, скорее всего, потерял контроль над своим автомобилем после того, как полицейский попытался остановить его, сообщил польский новостной сайт Rzeczpospolita.

Расположенный в историческом центре Варшавы, 200-летний президентский дворец является местом работы и проживания Анджея Дуды, президента Польши. Дуда не находился в здании во время крушения, так как он отправился на Всемирный экономический форум в Давос, Швейцария, в понедельник.

«Дворец безопасен и хорошо охраняется, - сказал Дуда через своего пресс-секретаря. - Офицеры хорошо выполняют свою работу».

Пользователи Сети, обсуждая инцидент, пишут, что человек очень хотел в гости к президенту Польши, но не знал, что Анджей Дуда сейчас катается на лыжах.

Другие пишут, что водитель явно перепутал «газ» с тормозом в машине. Также в комментариях высказывается предположение, что это был доставщик пиццы, который очень торопился. Еще говорят, что, вероятно он спешил на самолет и просят поискать у него в карманах авиабилет.

Еще люди задаются вопросом, какую радиостанцию слушал водитель во время происшествия, что так отключился от всего происходящего.