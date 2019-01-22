В продаже появился торт, который был на свадьбе Меган Маркл

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Фанаты королевской семьи смогут попробовать свадебный торт Меган Маркл и принца Гарри всего за $1.50.

Королевская свадьба принца Гарии и Меган Маркл стала событием года. Все детали празднования, от декора церкви до нарядов гостей обсуждалось ещё долгое время в СМИ. И только спустя 8 месяцев после свадьбы в продаже появился прототип праздничного торта. Заметим, несмотря на многовековые королевские традиции Меган и Гарри выбрали трехъярусный бисквитный торт со вкусом лимона и бузины. Десерт создал американский пекарь Клэр Птак, стоимость которого достигла $50000.

Теперь, благодаря Киплингу каждый сможет почувствовать себя гостем на королевской свадьбе всего за $1,50. Киплинг создал десерт из 6 небольших пирожных с тем же вкусом, что и свадебный торт принца Гарри. Каждый ломтики десерта покрыт белой и желтой полосатой глазурью и весит всего 33г.

Продаётся лакомство в магазинах Tesco, однако, в ближайшее время ожидается появление десерта и в интернет-магазинах.

Заметим, это не первый раз, когда Киплинг запустил новый продукт, вдохновленный королевской семьёй. Во время празднования свадьбы принца Гарри и Меган в мае 2018 года, Киплинг продавал в магазинах белые свадебные десерты ограниченным тиражом.