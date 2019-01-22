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Адвокат сказал, что принц Филипп не должен извиняться за аварию, в которой женщины получили ранения.

63-летний Ник Фриман сказал, что если герцог Эдинбургский приносит извинения, он «может» признать, что он виновен в столкновении возле Сандрингема, Норфолк. Мистер Фримен, которого прозвали Мистером Лазейным за то, что он помог знаменитостям, включая Дэвида Бекхэма, увернулся от обвинения, сказал, что Филиппу было бы неправильно извиняться. Так известный адвокат встал на защиту принца Филиппа после автокатастрофы. Он сказал, что принцу не нужно ничего говорить, потому что виновность или ответственность за аварию ещё не установлена.

Адвокат сказал британским СМИ: «Идет уголовное расследование, поэтому герцогу Эдинбургскому не требуется ничего делать. Если он извинится, он может признать, что он виновен...Если Филипп просто ехал без должной заботы и внимания из-за соответствующей медицинской проблемы - потому что, возможно, в 97 он просто имеет не такую реакцию, как мог бы - и он просто совершил ошибку, что, вероятно, и произошло». Он столкнулся с автомобилем Kia с двумя женщинами и ребенком в салоне. Эмма из Кингс Линн, Норфолк, сказала изданию The Sunday Mirror: «Для меня будет значить «мир», если принц Филипп извинится, но я понятия не имею, извиняется ли он вообще».