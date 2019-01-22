Кейт Миддлтон могла бросить принца Уильяма из-за любовницы – биограф

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Отношения пары могли завершиться ещё в 2004 году, рассказывает биограф.

Романтические отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон не всегда были простыми. Хотя ни для кого не секрет, что в студенческие годы пара переживала тяжелое время, королевская биограф Кэти Николл сообщила, что причиной этому стала девушка Изабелла Калторп, которая была тайной любовницей ещё не женатого, но уже в отношениях принца Уильяма. «Кейт была симпатичной девушкой, но Изабелла могла похвастаться более модельной внешностью и титулом», - сказал Николл.

Однако тогда Кейт простила Уильяма, но с одним условием. «До Кейт дошли сведения о визитах Уильяма к Изабелле, и она настояла, чтобы Уильям прекратил интрижку и больше не связывался с ней», - объяснила биограф. Принц сдержал свое слово и больше не виделся с Изабеллой, а сама Калторп нашла себе бизнесмена Ричарда Брэнсона, за которого позже вышла замуж.