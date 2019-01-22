Беременная Меган Маркл может украсить новую обложку Vogue

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Экс-актриса может появиться на обложке модного издания по примеру принцессы Дианы и Кейт Миддлтон.

Главный редактор британской версии Vogue Эдвард Эннинфул проинформировал, что он хотел бы, чтобы беременная герцогиня Сассекская была следующей королевской особой, которая появится и украсит собой новую обложку журнала. «Мне очень нравятся молодые члены королевской семьи. Меган - пример того, как расцветает британская монархия», - сказал редактор.

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон уже была лицом обложки популярного издания в 2016 году, когда журнал отмечал своё 100-летие. Принцесса Диана целых четыре раза была опубликована на обложке модного глянца.