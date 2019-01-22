Кайли Дженнер отрицает слухи о второй беременности

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Девушка ввела в интригу журналистов объявлением, «что у неё есть большие новости».

«У меня есть кое-что действительно захватывающее, которым я скоро смогу поделиться с вами, ребята. Я уже давно готовлю это, не могу дождаться, чтобы поделиться своим новым проектом», - сказала Дженнер. «Ты снова беременна», - спросил один из поклонников, на что Дженнер ответила: «Нееееет, лол». Таким образом девушка отрицает слухи о второй беременности.

«Они хотят ещё одного ребенка», - сказал ранее источник PEOPLE о Дженнер и её парне Трэвисе Скотте. Как заявляет Скотт: «Кайли хочет большую семью». На прошлой неделе Дженнер и её лучшая подруга Джордин Вудс отправились в тропическое место в честь дня рождения Сторми 1 февраля. В ближайшее будущее Кайли и Трэвисе собираются узаконить свои отношения. Скотт уже присоединился к своим любимым девочкам. Дженнер поделилась фотографией того, как она целует рэпера в щёку, прежде чем отправиться на велосипедную прогулку.