Предсказание даты Судного дня Леонардо да Винчи зашифровал в своей картине

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Итальянский эрудит Леонардо да Винчи считается одним из величайших гениев мира. Произведения итальянского мастера XV века почитаются за их красоту и анатомическое совершенство, а его наиболее известная работа «Мона Лиза» оценивается в $900 млн.

Но еще один из шедевров да Винчи привлекает внимание из-за апокалиптического сообщения, зашифрованного в картине. Предсказание Леонардо да Винчи о дате надвигающегося апокалипсиса было раскопано после тщательного анализа его шедевра «Тайная вечеря».

Эта великолепная картина Леонардо да Винчи, изображающая последние несколько блюд, которыми Иисус Христос поделился со своими апостолами, известна во всем мире и считается самой воспроизводимой картиной на религиозную тему за всю историю. Рассказ о Тайной Вечере известен из Евангелия от Иоанна, 13:21.

В острой сцене видно, как апостолы реагируют на Иисуса, объявившего, что один из них предаст его.

Но новый анализ теперь обнаружил другое, более зловещее сообщение в картине - «Тайная вечеря» фактически документирует точную дату Судного дня. Исследователь после тщательного анализа картины обнаружила, что апокалипсис наступит 1 ноября 4006 года.

Сабрина Сфорца Галиция (Sabrina Sforza Galitzia) рассказала, что в полумесяце над центральным окном имеется «математическая и астрологическая» головоломка, которую она расшифровала.

Итальянский искусствовед утверждает, что да Винчи предсказал, что конец света произойдет во время «всемирного потопа», начинающегося 21 марта 4006 года и заканчивающегося 1 ноября того же года. Документы показывают, что он считает это «новым началом для человечества», сказала г-жа Сфорца Галиция.

Г-жа Сфорца Галиция, которая работает в архивах Ватикана, ранее изучала рукописи да Винчи в качестве исследователя в Университете Калифорнии. Она опубликовала свое исследование «Тайной вечери» Леонардо в Ватикане, в котором изучила гобелен «Тайная вечеря», созданный для короля Франции Людовика XIII, на основе рисунка, сделанного да Винчи для его знаменитой фрески в Милане.

Она сказала, что работает над продолжением, которое объяснит «код» да Винчи, включающий в себя знаки зодиака и его использование 24 букв латинского алфавита для обозначения 24 часов дня.

Да Винчи видел историю человечества как ведущую к «сумме всех вещей, окончательному расчету», описанной в Книге Откровений.

Художник эпохи Возрождения также находился под влиянием великих мыслителей, таких как философы Аристотель и Платон. Да Винчи была ученым и верующим человеком, который жил в «трудные времена» и скрывал свои сообщения «чтобы не подвергаться гонениям», сказала она.

Да Винчи начал работать над «Тайной вечерей» в 1495 году и закончил шедевр в 1498-м.