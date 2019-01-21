Прогноз космической погоды: солнечная буря поразит Землю 23 января

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Дыра, открывшаяся на поверхности Солнца, может привести к солнечному шторму, который поразит Землю уже в среду, 23 января.

Ученые обнаружили корональную дыру, открывшуюся в верхнем слое солнечной атмосферы, которая выпустила поток солнечных частиц в космос. К несчастью для Земли, наша планета попала в перекрестие прицела этого потока частиц, и астрономы говорят, что он может ударить 23 января. Когда частицы начнут бомбардировать земную атмосферу, это приведет к солнечному шторму для Земли. Можно будет наблюдать потрясающие огни, Южное или Северное сияние - в зависимости от того, какое полушарие поразит солнечный ветер.

Сайт Space Weather сообщает: «Дыра в солнечной атмосфере обращена к Земле и извергает поток солнечного ветра в нашем направлении. Возможны незначительные геомагнитные бури класса G1 и полярные сияния, когда газообразный материал поступит 23 января».

Хотя эта солнечная буря не опасна, последствия более сильных солнечных бурь могут быть гораздо более серьезными, чем появление северного или южного сияния. Магнитное поле Земли защищает поверхность планеты от смерьельного излучения, но солнечные бури могут повлиять на спутниковые технологии.

Солнечный ветер может нагревать верхние слои атмосферы Земли, вызывая ее расширение. Это может влиять на орбитальные спутники, что может привести к сбоям GPS-навигации, мобильной связи и спутникового телевидения.

Кроме того, выброс заряженных частиц может привести к сильным токам в магнитосфере, что может привести к разрядам в линиях электропередач, что приведет к выходу из строя электрических трансформаторов и электростанций и потере мощности.

Более высокие количества радиации также делают людей уязвимыми для рака.

Метеорологическая служба предупредила, что в будущем мы столкнемся с монументальной солнечной бурей, которая может вывести из строя некоторые технологии и нанести большой ущерб.

Как сообщили специалисты Метеорологической службы Великобритании, страна недостаточно подготовлена ​​к мощным солнечным штормам. Синоптик считает, что в Великобритании нет достаточной инфраструктуры, чтобы подготовиться к такому событию.

Исследователь из Метеорологического бюро сказал: «Мы находим, что для случая «один на 100 лет» валовая внутренняя потеря продукта для Соединенного Королевства может достигать 15,9 млрд фунтов стерлингов. Учитывая, что срок службы существующих спутников приближается к концу, возможности прогнозирования в ближайшие годы уменьшатся, поэтому, если не будет никаких дополнительных инвестиций, критически важная инфраструктура станет более уязвимой для космической погоды».