Женщина в Великобритании забеременела дважды за неделю

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У женщины, которая пыталась забеременеть в течение десяти лет, в итоге получилась тройня, так как она зачала одного ребенка с помощью ЭКО и близнецов естественным путем – в течение одной недели.

36-летняя Беата Бениас из Великобритании начала терять надежду когда-либо стать матерью из-за проблем со здоровьем, в том числе – поликистоза яичников, вызванных весом более 108 кг. Но она похудела, и в результате новая мама получила больше, чем хотела, наконец, забеременев одним ребенком в результате ЭКО. Но чудесным образом она также зачала близнецов всего за несколько дней до переноса эмбрионов.

Сейчас Беата и ее муж Пол, 40 лет, являются родителями четырехнедельных Амелии и близнецов Матильды и Бориса. Неидентичные близнецы были зачаты естественным путем всего за несколько дней до переноса эмбриона ЭКО 2 мая прошлого года.

И будущие родители еще не знали, что Беата была уже беременна, когда процедура ЭКО была проведена успешно.

Работница фабрики Беата из Коршама, Уилтшир, сказала: «Это было самое большое чудо. Я никогда не думала, что со мной может случиться что-то невероятное».

«Я провела много дней, думая, что, возможно, я буду тем человеком, у которого никогда не будет ребенка. Я никогда не думала, что их будет трое».

«Я до сих пор не могу поверить в это, когда смотрю на них троих. Я так счастлива», - добавила она.

Эксперт по фертильности Эмма Кэннон, работающая в этой области 25 лет и основавшая клинику Эммы Кэннон в Челси, Лондон, была ошеломлена, услышав о тройне Беаты.

Она сказала: «За мои 25 лет в качестве специалиста по фертильности я столкнулась только с одним или двумя слкучаями, когда женщины забеременели во время проведения ЭКО. Но это произошло до того, как произошел перенос эмбрионов - и они затем решали продолжить естественную беременность, а не продолжать цикл ЭКО».

«Я никогда не сталкивалась с кем-либо, кто зачал естественным путем до или примерно во время переноса эмбрионов, а затем забеременел также через цикл ЭКО. Но я также знаю, что мы многого не понимаем, и чудеса случаются. Я желаю Беате всего наилучшего с ее тремя маленькими чудесами», - добавила Эмма.

Беата, которая начала пытаться родить ребенка с мужем Полом почти сразу после того, как они поженились восемь лет назад, рассказала, как появилась ее чудо-тройня.

Она сказала: «Все это очень сбивало с толку, но мое первое сканирование показало, что близнецы были зачаты всего за несколько дней до Амелии».

«В клинике репродуктивной медицины вам говорят, что вы не можете заниматься сексом в течение четырех дней до сбора яйцеклеток, потому что прием гормонов означает, что оплодотворяется больше яйцеклеток, чем обычно».

«Я думаю, что мы должны были это сделать - потому что на скане вы можете видеть, что близнецы были зачаты за некоторое время, за неделю до переноса эмбрионов».

В течение почти четырех лет до того, как забеременеть, Беата посещала клинику по лечению бесплодия в Бате, где ей посоветовали похудеть, чтобы увеличить свои шансы забеременеть. Летом 2017 года она записалась на программу снижения веса в Кембридже и за шесть месяцев потеряла внушительные почти 32 кг.

Амелия, Матильда и Борис родились с помощью кесарева сечения в отделении Королевской объединенной больницы 13 декабря, когда беременность достигла 34 недель.

Амелия родилась с весом 2,3 кг, Матильда весила 1,95 кг, а маленький Борис весил всего 1,8 кг.

Но Беата сказала, что все трое детей чувствуют себя хорошо и «очень быстро растут».