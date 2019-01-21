Женщина в Великобритании забеременела дважды за неделю

У женщины, которая пыталась забеременеть в течение десяти лет, в итоге получилась тройня, так как она зачала одного ребенка с помощью ЭКО и близнецов естественным путем – в течение одной недели.
36-летняя Беата Бениас из Великобритании начала терять надежду когда-либо стать матерью из-за проблем со здоровьем, в том числе – поликистоза яичников, вызванных весом более 108 кг. Но она похудела, и в результате новая мама получила больше, чем хотела, наконец, забеременев одним ребенком в результате ЭКО. Но чудесным образом она также зачала близнецов всего за несколько дней до переноса эмбрионов.
Сейчас Беата и ее муж Пол, 40 лет, являются родителями четырехнедельных Амелии и близнецов Матильды и Бориса. Неидентичные близнецы были зачаты естественным путем всего за несколько дней до переноса эмбриона ЭКО 2 мая прошлого года.
И будущие родители еще не знали, что Беата была уже беременна, когда процедура ЭКО была проведена успешно.
Работница фабрики Беата из Коршама, Уилтшир, сказала: «Это было самое большое чудо. Я никогда не думала, что со мной может случиться что-то невероятное».
Эксперт по фертильности Эмма Кэннон, работающая в этой области 25 лет и основавшая клинику Эммы Кэннон в Челси, Лондон, была ошеломлена, услышав о тройне Беаты.
Беата, которая начала пытаться родить ребенка с мужем Полом почти сразу после того, как они поженились восемь лет назад, рассказала, как появилась ее чудо-тройня.
Она сказала: «Все это очень сбивало с толку, но мое первое сканирование показало, что близнецы были зачаты всего за несколько дней до Амелии».
В течение почти четырех лет до того, как забеременеть, Беата посещала клинику по лечению бесплодия в Бате, где ей посоветовали похудеть, чтобы увеличить свои шансы забеременеть. Летом 2017 года она записалась на программу снижения веса в Кембридже и за шесть месяцев потеряла внушительные почти 32 кг.
Амелия, Матильда и Борис родились с помощью кесарева сечения в отделении Королевской объединенной больницы 13 декабря, когда беременность достигла 34 недель.
Амелия родилась с весом 2,3 кг, Матильда весила 1,95 кг, а маленький Борис весил всего 1,8 кг.
Но Беата сказала, что все трое детей чувствуют себя хорошо и «очень быстро растут».