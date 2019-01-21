Затмение-2019: раскрыта странная связь Дональда Трампа с суперкровавой Луной

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Январское затмение - это библейское предупреждение о гибели Америки, и президент Дональд Трамп сыграет решающую роль в Суперкровавой Луне, уверенно заявил проповедник.

«Луна крови» прошла через Соединенные Штаты в течение одного часа в период с 20 января по 21 января. Дата затмения совпадает со второй годовщиной президентства Дональда Трампа.

Евангелистский проповедник Пол Бегли из Западного Лафайета в штате Индиана предупредил, что эта дата не случайна. Проповедник конца света утверждает, что Кровавая Луна - это пророческий знак исполнения библейских писаний.

Кроме того, пастор Бегли раскрыл предполагаемые связи президента Трампа с апокалипсисом Кровавой Луной.

Проповедник конца света сказал: «Мы переживаем Кровавую Луну над Вашингтоном, и это не просто обычная Кровавая Луна, это редкая Луна Суперкровавого Волка».

«Имеет ли значение тот факт, что это происходит прямо в середине президентства Трампа, прямо на полпути? Эта Кровавая Луна начинается в 11.41 вечера 20 января и длится до полуночи и длится в течение 62 минут до 12.43 утра понедельника».

«Какая невероятная вещь, а вы знаете, что Трамп является президентом Кровавой Луны, потому что он родился при Кровавой Луне? Что вы думаете об этом?»

«14 июня 1946 года будущий президент Трамп родился при Кровавой Луне за 700 дней до того, как Израиль стал нацией. И он оказался именно тем президентом, который решил объявить Иерусалим столицей Израиля во время 70-летия Израиля как нации».

Действительно, полное затмение Луны произошло ночью 14 июня 1946 года. В ночь рождения президента Трампа затмение Кровавой Луны было замечено в Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии. За Кровавой Луной последовало второе полное затмение в том же году 8 декабря.

Кровавые луны считаются плохими предзнаменованиями как в Ветхом, так и в Новом Завете, и в христианской Библии есть как минимум три упоминания. Луна, превращающаяся в кровь или становящаяся красной, упоминается в Книге Деяний, Книге Иоиля и Книге откровений.

Каждый из трех отрывков Кровавой Луны описывает ужасающее время стихийного бедствия, катаклизма и Второго пришествия Христа.

Книга Откровения гласит: «И я увидел, когда он снял шестую печать, и вот, произошло сильное землетрясение; и солнце стало черным, как вретище волос, и луна стала кровью».

«И звезды небесные упали на землю, как фиговое дерево изливает его безвременные фиги, когда его сотрясает сильный ветер».

«И небеса полетели как свитки, когда они свернуты вместе; и всякая гора и остров сошли со своих мест».

Имея в виду пророчество и появляющиеся на небесах знамения, пастор Бегли сказал, что «пророческие писания Библии разыгрываются у нас на глазах».

Астрономы, однако, не согласны с тем, что Кровавая Луна является пророческим знаком, а вместо этого утверждают, что это совершенно естественное зрелище природы. По данным американского космического агентства NASA, затмение Кровавой Луны является результатом рассеянного солнечного света в тени Земли, отфильтровывающего синие световые волны.

Оставшиеся красные волны на видимом спектре окрашивают полную Луну в величественный малиновый цвет.