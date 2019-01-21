Смертельное родео в США: На глазах зрителей бык убил одного из лучших наездников мира

Сегодня, 13:15

Животное смогло сбросить с себя Мэйсона Лоу. После этого оно нанесло 25-летнему мужчине сокрушительный удар в грудь своими копытами.

В США состоялось смертельное родео: На глазах большого количества зрителей бык убил одного из лучших наездников мира на этом виде животных.

Сброшенный с быка Мэйсон Лоу попытался быстро подняться с земли и отскочить в сторону. Разъярённое животное, попросту не позволило ему сделать этого.

Оно ударило сброшенного наездника в грудь своими задними копытами со всей силы. Лоу после этого вновь смог подняться, но сделал лишь пару шагов, схватился за сердце и рухнул.

Выносили его на носилках, предварительно оттащив разъярённого быка. Инцидент произошёл в Денвере.

Мэйсон занимался родео на быках на протяжении семи лет. В последнем сезоне он выходил победителем в 70% выступлений.

В схватке с быком нужно удержаться на его спине не менее 8 секунд. При этом можно использовать лишь одну верёвку.

Это один из самых опасных видов родео. При этом он ценится в США за особую зрелищность.