СМИ: Фотограф получил 80 000 долларов за снимок трёх скатов

Сегодня, 11:52

Подводный снимок «танцующих» скатов был признан лучшим и выиграл престижную премию Ocean Art.

Недавно были определены победители ежегодного конкурса фотографии Ocean Art, где денежные призы получили несколько фотографов, которые поразили жури своими снимками самых уникальных морских обитателей. Самой запоминающейся была фотография трёх «танцующих» скатов Дункана Меррелла, за которую он получил приз в размере 80 000 долларов.

По информации СМИ, судьи оценивали тысячи заявок из 70 стран, прежде чем выбрать фотографию-победителя международного конкурса Ocean Art. Скотт Гитлер, владелец Bluewater Photo and Travel и издатель Underwater Photo Guide, говорит, что снимок скатов Муррела достоин победы, а также он значительно поднял планку для других фотографов-подводников.