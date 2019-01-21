Уфологи: В штате Миссури очевидцы заметили НЛО с «кошачьими глазами»

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Необычный НЛО с «большими глазами» показался жителям США.

Стало известно, что 16 января 2019 года на территории американского штата Миссури в округе Мэри очевидцы неожиданно заметили в небе летающий объект. Сообщается, что инопланетная летающая тарелка появилась в ночном небе и буквально зависла над полем. Очевидцам также удалось зафиксировать НЛО на видеокамеру, чтобы показать удивительное событие опытным уфологам.

Свидетели описывают НЛО как «биологическая сущность с кошачьими глазами». На видеокадрах также можно увидеть, что у инопланетного корабля присутствовали большие фары, которые и заметили американцы.