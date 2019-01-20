В США запущена процедура омоложения с помощью «молодой крови»

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Переливание «молодой крови», которое обещает омолодить людей старше 30 лет с помощью плазмы подростков (до 12 000 долларов на человека), запущено в пяти городах США.

Стартап, который обещает использовать молодую кровь для омоложения пожилых людей, открыл пять мест по всей территории США. Ambrosia продает плазму, взятую у доноров в возрасте от 16 до 25 лет, чтобы предложить «преимущества для здоровья» клиентам старше 30 лет в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Тампе, Омахе и Хьюстоне.

В последние годы был проведен ряд исследований, в которых изучались преимущества переливания молодой плазмы для лечения болезни Паркинсона и других. Но есть мало доказательств того, что спорные - и немного жуткие - переливания оказывают антивозрастное действие.

Это не помешало Амброзии открыть свои клиники и взимать от 8 000 до 12 000 долларов за прокачку молодой крови по старым венам.

С возрастом качество каждой составной части нашего тела начинает ухудшаться, в том числе и наша кровь. В частности, плазма (та часть крови, которую переливает Амброзия), содержит белки, которые являются ключевыми транспортными средствами для переноса питательных веществ, обеспечивают правильную консистенцию крови для поддержания здорового кровяного давления и способности к свертыванию, среди множества других функций.

Так что вампирская теория о том, что более молодая кровь делает пожилых людей сильнее и моложе, имеет определенную основу в биохимии. Кроме того, существуют исследования на мышах, которые напоминают еще одну тропу ужасов: исследования парабиоза, в которых два животных хирургически связаны друг с другом.

Когда молодую мышь привязывают к старшей, чтобы объединить их кровеносную систему, исследователи снова и снова видят невероятные изменения для обоих животных.

Процедура является восстановительной для старшей мыши, а младшая стареет ускоренными темпами.

И эксперименты с Франкен-мышью были вдохновением и основой для доктора Джесси Кармазина, чтобы основать Амброзию.

«Когда я учился в медицинской школе, я продолжал заниматься старением, и оказалось, что это реальный процесс на молекулярном уровне, старение - это физическое явление», - сказал доктор и бизнесмен, получивший образование в Стэнфорде.

«Я видел, что у мышей при парабиозе это может обратить вспять процесс старения», - говорит он.

Так, более трех лет назад он основал компанию Ambrosia, а в 2016 году начал клинические испытания по переливанию плазмы молодых людей пожилым людям.

Испытание длилось два года, проверялось воздействие на 100 человек.

«Процедура не предназначена для пациентов с какой-либо одной болезнью», - говорит доктор Кармазин.

«Мы включили [участников], потому что они пришли к нам с болезнью Альцгеймера, инсультом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, но это было в основном сфокусировано на старении, более широко определенном».

В исследовании Ambrosia были измерены биомаркеры на наличие признаков старения, а также воспалений сердечно-сосудистых заболеваний, хотя доктор Кармазин говорит, что они также искали биомаркеры для рака.

Он признает, что молодая плазма не все исправит, веб-сайт Амброзии рекламирует это как скорее омоложение, чем медицинское лечение.