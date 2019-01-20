Посланник из Нибиру?: Летающую тарелку сфотографировал уфолог из Мексики

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Эксперты посчитали, что НЛО над Мексикой может предсказывать скорое приближение Нибиру.

Опытный мексиканский уфолог Карлосом Клементе на днях сфотографировал реальную летающую тарелку, которая показалась на территории туристического города Эль-Саладо. Сам уфолог утверждает, что снимки являются подлинными и подтверждают теорию охотников за НЛО, которая гласит, что инопланетяне уже давно обосновались на планете Земля и скрываются глубоко вод землей.

Однако теоретики заговора стали говорить о том, что загадочный НЛО мог быть настоящим посланником из Нибиру, чтобы предупредить людей о приближении планеты-убийцы. Напомним, что 19 января жители Нижнего Новгорода сообщили, что видели планету Х.