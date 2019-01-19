Меган Маркл поделилась идеями подарков на День святого Валентина

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Журналисты подняли записи в блоге герцогини, но, несмотря на древность высказываний, вкусы у взрослых женщин меняется крайне редко.

Известно, что до королевской жизни Меган Маркл активно вела собственный блог в ЖЖ, где озвучивала различные мысли и идеи. Среди таковых были и её собственные представления о подходящем подарке на День святого Валентина. Так, идеи подарков для мужчин у американской актрисы были довольно приземлёнными: пара носков известного бренда, наушники или другой аксессуар и прибор для изготовления пива.

На это мужчины должны были бы ответить сексуальным нижним бельём и всё. Однако незадолго до замужества Меган Маркл получила утро, проведённое в Париже, и розу с романтической запиской. Чем герцоги будут удивлять друг друга в этом году – остаётся тайной на тремя замками.