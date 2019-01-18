Сразу после ДТП принц Филипп купил новый Land Rover

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Авария с участием автомобиля принца Филиппа произошла в четверг, а уже в пятницу к его особняку привезли новую машину.

Британские журналисты сообщают, что машина прибыла к особняку принца довольно рано, из чего следует вывод, что автомобиль был куплен почти сразу после самого факта ДТП. Присматриваться к другим моделям муж королевы Елизаветы II не стал, поэтому выбрал разбитый в четверг Land Rover Discovery. Вероятно, принц накануне убедился в безопасности транспортного средства при авариях, ведь в свои 97 лет он всё ещё сам садится за руль.

Напомним, что ДТП с принцем Филиппом произошло в четверг, 17 января, на дороге А419 в Норфолке. По словам принца, его ослепило солнце, что стало причиной для массовых обсуждений в Великобритании о том, нужно ли законодательно лишать водителей прав по достижении определённого возраста. Машина принца перевернулась и зажала ноги королевской особы. Однако зевака спас его, вытащив из обломков.

По словам врачей, жизни Филиппа ничего не угрожает. Пассажирки Kia с маленьким ребёнком в салоне получили лёгкие телесные повреждения. Полиция заявила, что проводит расследование.