На смертном одре: Принц Филипп после аварии находится под пристальным наблюдением врачей

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По опасениям врачей, Принц Филипп мог получить внутреннее кровоизлияние в мозг в последствии вчерашней аварии.

Вчера днём автомобиль 97-летнего Принца Филиппа перевернулся после столкновение с машиной Kia недалеко от Сандрингема, Норфолк. В Букингемском дворце сообщили, что герцог не пострадал, однако, в мерах предосторожности обратились к врачу.

По опасениям врачей, Принц Филипп мог получить внутреннее кровоизлияние в мозг после аварии, поэтому сейчас герцог находится под пристальным наблюдением. Доктор Ник Скривен сообщает: «Подобная авария часто несёт риск сотрясения мозга или субдуральной гематомы, когда кровь собирается между черепом и поверхностью мозга, особенно это опасно в возрасте герцога». По словам врача, пострадавшие в таком состоянии находятся на смертном одре и герцогу потребуется много времени, чтобы восстановить силы и физическую форму после аварии.

По информации правоохранительных органов, другие участники аварии серьезных повреждений не получили: у водителя королевского авто лёгкие порезы, водитель Kia сломала руку, пассажиры чудом остались невредимы.