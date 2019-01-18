В США 23-килограмовая опухоль отравляла жизнь женщины

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Американка страдала от избыточного веса, который привел к серьезным проблемам со здоровьем. Медики установили, что в ее организме развивалась огромная опухоль.

Жительница штата Айдахо (США) Бренда Кринланд обратилась за помощью к медикам. Она жаловалась на проблемы со здоровьем к которым привел избыточный вес. Пациентка рассказала врачам, что испытывает боли каждый раз, когда ест. Иногда даже маленький кусочек еды может застрять у нее в груди. Также она добавила, что набирает вес, хотя раньше списывала все на менопаузу.

После проведения обследования специалисты определили, что у пациентки развивается опухоль, которая достигла уже небывалых размеров.

Установлено, что у женщины был эндометриоз, который и привел к разрастанию клеток матки. Устранить проблему нужно было оперативным путем. Во время операции хирурги установили, что вес опухоли составил 23 килограмма. Операция длилась 2,5 часа, а вес пациентки стал меньше на 30 килограммов.