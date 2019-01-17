«Фюрер может любить только Германию»: Гитлер никогда не занимался сексом с Евой Браун

Вчера, 23:53

Биограф обнаружил редкое генетическое заболевание у Евы, вследствие которого у нее практически отсутствовали женские половые органы. Она перенесла гинекологическую операцию, которую для нее организовал фюрер.

Стало известно, что биограф, который изучал историю Евы Браун, Томас Лундмарк выяснил, что Адольф Гитлер никогда не занимался сексом с Евой Браун и косвенно это подтверждают несколько фактов. Первым из них стоит назвать то, что благодаря свидетельствам окружения женщины и ее медицинским данным удалось узнать, что она имела очень редкое генетическое заболевание, а именно синдром Майера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера (МРКХ), при котором репродуктивная система у новорождённого развивается неполностью или с нарушениями, что в будущем делает половой акт невероятно болезненным или невозможным в принципе. Простыми словами, у Евы отсутствовали женские половые органы. Ее мать утверждала, что Браун перенесла, не без помощи Гитлера, гинекологическую операцию по исправлению такого недуга.

Парадоксально то, что сам Гитлер проповедовал в своей стране чистоту арийской расы и главной задачей женщины ставил продолжение рода, а сам, по итогу, не мог иметь детей от любимой женщины. Возможно, именно поэтому данные о состоянии здоровья Евы были так засекречены, а врач, оперировавший ее и состоявший в близких отношениях с семьей фюрера , погиб в подстроенном ДТП не оставив никаких письменных сведений об операции, которую проводил с Браун.

Возможно, это лишь домыслы, но факты говорят об обратном. Сама мать девушки утверждала, что у нее всегда было беспричинно чересчур маленькое влагалище, что ее саму настораживало. Биограф не собирается останавливаться на достигнутом и постарается выяснить правду о гражданской супруге фюрера, которую тот с таким усердием пытался скрыть, возможно, чтобы не быть обвиненным в отступлении от собственных идеалов ради любимой женщины.