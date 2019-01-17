Принц Филипп попал в аварию у поместья Сандрингем

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Машина принца перевернулась на дороге после столкновения с другой машиной.

Герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, в преклонном возрасте попал в аварию: его машина Range Rover перевернулась после столкновения с другой машиной на дороге. К счастью, принц не пострадал, и после аварии мог спокойно уехать в Бабингли после 3 часов дня.

В заявлении Букингемского дворца говорится: «Сегодня днем герцог Эдинбургский Филипп попал в дорожно-транспортное происшествие с другим транспортным средством. Герцог не пострадал. Авария произошла недалеко от поместья Сандрингем. Местная полиция также присутствовала на месте происшествия». Сотрудники полиции смогли обезопасить место происшествия и район поместья, из которого Филипп отправлялся в Бабингли. Бригада медиков оказала скорую помощь двум людям с легкими травмами».

Представитель полиции сказал: «Около 3 часов дня нас вызвали на место происшествия с сообщениями о столкновении двух автомобилей».

После столкновения дорога не была заблокирована, движение скоро восстановили. Также стоит отметить, что герцогу исполнится уже 98 лет 10 июне этого года.