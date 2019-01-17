Северная Европа пустит эмигрантов для повышения рождаемости

Сегодня, 19:30

Северный регион «старого мира» может потерять свою престижную модель счастливых семей и зажиточных граждан из-за современных женщин.

Согласно последним подсчётам аналитиков, государства на севере Европы уже находятся на грани кризиса. Низкие показатели рождаемости поражают: сегодня на одну женщину в среднем приходится 1,49-1,71 ребёнка, что является самым низким показателем в новой истории. Больше всего от низкой рождаемости страдает Норвегия, с ней в группе кризисного риска также Дания, Финляндия и Исландия. Женщины буквально отказываются рожать в молодом возрасте, а некоторые не желают иметь двух и больше детей, несмотря на все привилегии новоиспечённым матерям.

Причины пока остаются невыясненными. Предположительно, к кризису северную Европу подводят высокая стоимость жилья и финансовая неопределённость, поскольку спад начался после кризиса 2008 года. В долгосрочной перспективе это означает, что среди населения будет меньше трудоспособного слоя, который платит налоги, из которых и обеспечивается безбедная «северная» жизнь.

Повышать рождаемость планируют посредством социальной рекламы и солидной финансовой помощи. Некоторые страны готовы пустить поток эмигрантов, кроме Норвегии, которая уже которое десятилетие не решается на этот шаг. Высокий показатель рождаемости остаётся в Швеции, которая в европейском рейтинге находится на втором месте после Франции. Однако и этой стране грозит скоры кризис.