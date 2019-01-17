Конспиролог: Трамп в США начал зачистку иллюминатов

Сегодня, 09:53

Продолжается планомерное выведение из правительства США каббалистов, сионистов и иллюминатов.

Таинственный уход со своих постов и внезапные смерти высокопоставленных чиновников-каббалистов, например, верховный судья Рут Бадер Гинзбург. Так, Гинзбург уже пропустил две недели слушаний в новом году, не появлялся на своём месте, и, возможно, умер. Нет никакой информации о его местонахождении. Конспиролог уверен: это даёт возможность Трампу назначить на пост верховного судьи другого человека.

Уфологи и конспирологи уверены, что в верхушке власти есть множество иллюминатов. Джим Ён Ким, который был назначен Клинтоном на пост главы Всемирного банка ушёл в отставку из-за обвинений в коррупции. Сейчас следователи сосредоточены на расследовании дела о коррупции в правительстве Клинтона. А также идёт расследование в отношении искусственно вызванного землетрясения на Гаити в 2010 году. Об этом сообщают источники в ЦРУ.

Серена Ротшильд вдова сионистского барона Якоба Ротшильда и мать Натаниэля Ротшильда. Она умерла «после непродолжительной болезни», что тоже является странным, потому как не было никаких сообщений о том, что её здоровью и жизни что-то угрожало накануне смерти. Считается, что Джейкоб Ротшильд ещё жив, но это не так. Он уже мёртв, но общественность заставляют думать будто он жив, так как предпринимаются попытки остановить сына Натаниэля захватить власть, которую держит его покойный отец.

В таком темпе, в США военный трибунал начнёт действовать в ближайшее время - будут и другие крупные кадровые перестановки и отставки в правительстве. Могут быть отстранены крупные финансисты и влиятельные биржевые брокеры. Все эти действия направлены на зачистку иллюминатов в структуре власти и экономического пространства США. Трамп уже планомерно ведёт эту борьбу, и следующей в зачистку может попасть глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристин Лагард. Об этих событиях из своих источников сообщил конспиролог Бенджамин Фулфорд.