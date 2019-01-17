«Хьюстон, у нас проблемы!»: Очевидцы в Техасе сняли на видео появление пришельцев – уфолог

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Местные жители были шокированы, когда в небе увидели зловещие огни.

Очевидцы из крупнейшего города Хьюстон в американском штате Техас проинформировали уфологов о странных колоннах света, которые проявились сквозь густых облаков в ночном небе. Сообщается, что редкое явление произошло 10 января текущего года. По словам американцев, им удалось снять на видео загадочные огни. Также свидетели считают, что буквально увидели появление пришельцев.

«Хьюстон, у нас проблемы!», - заявили техасские уфологи, которые подтвердили слова очевидцев. Однако теоретики заговора не верят в нашествие пришельцев и говорят, что кадры, снятые простыми людьми, говорят о приближении к Земле опасной планеты Нибиру.