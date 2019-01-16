Медики извлекли у китаянки около 2000 желчных камней

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Целая коллекция любых форм и размеров. Оказывается, она всю жизнь очень любила жирную еду.

А желчные камни, они никуда не девались, они образовывались. В итоге китаянка насобирала их около 2000 штук. Именно столько медики извлекли из неё.

При этом, самые крупные достигали в диаметре 0,8 см. Как они могли поместиться в желчном пузыре, а тот продолжать работать, остаётся загадкой.

Китайские медики склонны считать, что причиной такой их многочисленности является то, что пациентка постоянно злоупотребляла жирной едой.

Инцидент случился в городе Гуйян. Местная жительница пришла к врачам с жалобой на то, что в её животе внезапно появилась острая боль.

Даже предварительный осмотр показал, что у китаянки явное и резкое увеличение желчного пузыря. Эскулапы незамедлительно отправили её на операционный стол.

Их удивлению не было предела. Из желчного пузыря китаянки они извлекли почти 2000 камней.

Выяснилось, что она не привыкла завтракать и пила минимальное количество воды. Она вставала поздно, поскольку на протяжении последних пяти лет не могла найти себе работу.

Питалась она исключительно жирной пищей и фастфудом.

Сейчас китаянка-«коллекционерка желчных камней» продолжает лечение в стационарных условиях.

Сделала ли она вывод, что в дальнейшем необходимо кардинально поменять образ своей жизни, пока неизвестно.