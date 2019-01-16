В Нью-Йорке взорвали часть Гудзонского моста

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Часть моста через реку была разрушена в результате взрыва. Видео попало в социальные сети.

В штате Нью-Йорк (США) специалисты провели уникальную операцию по ликвидации части моста через реку Гудзон, которая пришла в непригодное для передвижения по ней состояние. Сообщается, что данный взрыв был контролируемым, а понаблюдать за таким действом пришло около 200 человек, которые снимали взрыв на видео.

Ролик моментально попал в социальные сети и вызвал шквал комментариев. Известно, что мост был построен около 60-ти лет назад, теперь же на его месте будет возведена новая переправа, которая будет соответствовать всем современным требованиям.

В августе 2017 года над Гудзоном построили еще одну переправу. Для проведения операции движение к округе перекрыли на 45 минут, а зрителей не пускали ближе чем на 750 метров к эпицентру взрыва.