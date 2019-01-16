Гигантский вращающийся ледяной диск, похожий на НЛО, появился в реке в США

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Странно выглядящий гигантский ледяной диск, находящийся в реке Пресумпскот, вызвал волнение в городе Уэстбрук, штат Мэн, США.

Образовавшийся естественным путем диск, похожий на НЛО, привлек любопытных зрителей для исследования странного зрелища.

«Он похож на летающую тарелку», - сказал житель Дуг Бертлсман газете Portland Press.

«На это довольно дико смотреть, - сказал он. - Конечно, не каждый день можно наблюдать вращающийся круг льда в реке».

Бертлсман уверяет, что ледяной диск был около 100 м диаметром, что делает его одним из крупнейших - если не самым большим - за всю историю.

Ледяной круг в Уэстбруке вызвал шум среди жителей США после размещения соответствующих фотографий на официальной странице города в Facebook. В комментариях к фотографиям пользователи Сети писали, что он похож на «замороженный круг на полях», и шутили, что это может быть работа «космических гремлинов».

Тина Радель, директор по маркетингу и коммуникациям города, лицензированный оператор беспилотников, использовала городские дроны для съемки воздушных кадров явления на реке.

Уэстбрук – город с 17 500 жителями к западу от Портленда. Власти города рассчитывают, что интерес к ледяному диску будет способствовать бизнесу местных торговцев.

«Если вы выйдете сегодня, чтобы проверить это, обязательно посетите одно из многочисленных кафе в центре города, находящихся неподалеку», - пишет администрация города в Facebook.