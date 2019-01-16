СМИ: Меган Маркл нарушила королевское табу и изменила монархию

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Приход Меган Маркл в королевскую семью оказал огромное влияние на британскую монархию.

Королевские эксперты утверждают, что Меган Маркл стала первой девушкой с африканскими корнями, которая вышла замуж за члена британской королевской семьи. Необычная церемония бракосочетания Меган и Гарри была благословлена королевой Елизаветой II, и благодаря ей монархия стала более инклюзивной и актуальной в постоянно меняющемся мире.

Своим приходом Маркл не только нарушила королевское табу на замужество с представителями другой расы, но и в корне изменила монархию, сделав её более современной, говорят эксперты. Более того, королевским особам не разрешается вступать в брак с разведенными партнерами, однако даже это не помешало Гарри и Меган официально стать супругами.