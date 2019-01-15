Запущенная Ираном ракета не вывела спутник на орбиту

Иран попытался вывести спутник на орбиту во вторник, 15 января, но потерпел неудачу из-за технического сбоя на борту, сообщают государственные СМИ.
После запуска ракеты успешно отработали первая и вторая ступени, но в работе третьей ступени произошел сбой. Построенный в Иране спутник должен был собирать данные об окружающей среде, чтобы улучшить способность страны к прогнозированию погоды.
Иранские официальные лица заявили, что следующий спутник с низкой орбитой, названный Doosti, будет запущен в скором будущем.
Первый иранский спутник был запущен в 2009 году, с тех пор были и другие удачные запуски, обычно это происходило в феврале.
Представители США заявили, что попытки запуска Ирана нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, поскольку они используют технологию баллистических ракет.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что запуск спутника на самом деле является «первым шагом к созданию межконтинентальной ракеты», а это нарушает международные соглашения.
Иранский политический обозреватель Джейсон Унруэ заявил государственным СМИ, что запуски представляют собой «четкий сигнал» Западу.