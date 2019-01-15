Испанский город протестует против «слишком дружелюбной» скульптуры дьявола

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Скульптура Сатаны в испанском городе Сеговия была подвергнута критике за то, что она слишком весела.

Бронзовая статуя была создана как дань местной легенде, которая говорит, что жители обманули дьявола, когда строители знаменитый городской акведук. Но горожане говорят, что улыбающийся и делающий селфи с помощью смартфона дьявол выглядит слишком дружелюбно.

После многочисленных жалоб судья приказал приостановить работу, пока он выясняет, оскорбительно ли это для христиан. Более 5400 подписей - чуть более 10% численности населения города – были собраны под петицией, призывающей отменить установку скульптуры.

В петиции утверждается, что, поскольку дьявол изображен в «веселом» образе с телефоном в руке, он «возвышает зло» и, следовательно, «оскорбляет католиков».

Также говорится, что Сатана должен быть «отталкивающим и презренным», а не добрым и соблазнительным, как «добродушный беззлобный дьявол», который был предложен.

Но художник, Хосе Антонио Абелла, говорит, что скандал застал его врасплох. «Я ничего не понимаю, - сказал Абелла испанской газете El Pais. - Я просто хотел воздать должное моему городу и создать что-то, чтобы вернуть все, что он мне дал».

Член городского совета Клаудия де Сантос также назвала кампанию «несправедливой и неутешительной».

Она сказала газете, что постарается сделать так, чтобы скульптура была установлена так, как планировалось.



