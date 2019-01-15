В Таиланде вызовут искусственный дождь

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Тяжелую экологическую ситуацию в Бангкоке пытаются решить искусственным дождем.

Власти тайского Бангкока собираются начать засев облаков для того, чтобы вызвать искусственный дождь в туманной столице Азии. Долгожданные осадки в столицу Таиланда всё не приходят: там остается безветренно, поэтому власти решили взять всё под свой контроль, пишет местная газета The Nation.

На сегодняшний день 43 страны мира проводят научные исследования в области искусственного манипулирования осадками. Экологическая ситуация в Азии оставляет желать лучшего, поэтому от таких научных разработок зависит даже будущее многих городов.

Уже в декабре прошлого года был достигнут максимальный уровень возможного загрязнения города, уже тогда стала обсуждаться возможность использования искусственного дождя в качестве решения проблемы. Помимо столичного округа, предельный уровень загрязнения также отмечен в провинциях Самутсакхон, Накхонпатхом и Патхумтхани.

Власти столицы уже принимают меры для борьбы с загрязнением: чистятся дороги, введен запрет на сжигание отходов на улице и ограничено использование автомобилей, которые выпускают особо токсичные выхлопные газы. Однако все эти превентивные меры были введены слишком поздно. Теперь нужны радикальные, которые могли бы решить тяжелую ситуацию в городе и провинциях.