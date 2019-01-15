Крупнейшая судоходная компания открыла блокчейн систему

Сегодня, 17:01

Децентрализация коснулась судоходной компании Израиля.

По данным TradeWinds, крупнейшая судоходная фирма Zim приняла решение открыть блокчейн для электронных коносаментов (eBLs). По словам представителей Zim, использование блокчейн системы для оцифровки товаросопроводительных документов сократит время, сложность и эксплуатационные расходы для всех создателей контейнерного судна. Отметим, до блокчейна Zim обработка документов eBL занимала от нескольких дней до нескольких недель. Теперь это стало возможным всего за пару часов до отправления судна.

«Транспортировка больших объемов грузов по всему миру, иногда с участием сотен поставщиков, и океаны документов — не легкий подвиг. Если частные блокчейны помогут сделать процесс немного эффективнее, я думаю, это нормально, если платформа будет немного децентрализована », — сообщает представитель компании.

Заметим, фирма Израиля не единственные поклонники блокчейн системы. В июле 2018 года Австралийский банк уже использовал технологию blockchain для отслеживания доставки 17 000 кг миндаля по всему миру. Также идею поддержали портовые операторы в Великобритании и уже начали изучать блокчейн как инструмент повышения эффективности британских портов.