Самые секретные места: Шпионские бункеры, остров Черной смерти и другие

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Эти секретные места обычно никто не может посетить, и большая часть мира даже не знает, что они существуют.

Военная база Королевских ВВС Менвит Хилл в Северном Йоркшире, Великобритания, похожа на сооружение из фантастического романа своими белыми куполами. Объект был построен в 1954 году. Крупнейшая электронная система мониторинга на планете используется для сбора информации как для Великобритании, так и для США.

Первоначально объект был построен для мониторинга Советского Союза. Но работа его 1 205 сотрудников и теперь покрыта тайной.

Мы все видели фильмы, где мир разрушен чудовищным стихийным бедствием. Но что, если это действительно случится послезавтра? Как выживет горстка людей после апокалипсиса?

Ответы заперты в склоне горы в одном из самых изолированных мест на земле. Все виды семян, когда-либо известных человечеству, хранятся в глобальном банке семян на Шпицбергене в Норвегии.

Гигантская пещера заполнена 250 миллионами посадочных семян.

Ni'hau - самый маленький из населенных островов на Гавайях. Ньхау звучит как идеальное место для отдыха.

Но посторонние сюда не допускаются. Остров, население которого составляет всего 160 человек, был куплен Элизабет Синклер у Королевства Гавайских островов в 1864 году за 10 000 долларов.

Он перешел к ее потомкам, семье Робинсонов, и с тех пор остается в частной собственности. Никто не может ступить на остров, если он не был специально приглашен одним из жителей, за что получил прозвище «Запретный остров». Береговая охрана постоянно патрулирует для пресечения несанкционированных высадок. Здесь нет дорог с твердым покрытием, телефонов, водопровода, водопровода и магазинов.

Межгорье - полностью закрытый город в Башкортостане в России. Он был основан в 1979 году и при последней переписи населения насчитывал 17353 человека.

Существует очень мало фотографий, но считается, что в разгар холодной войны в середине 1970-х годов там было несколько крупных строительных проектов. Говорят, что рядом с секретным городом находится огромное подземное сооружение в глубине Уральских гор.

Никто не знает фактического размера этого комплекса, но ходят слухи, что он может быть площадью более 400 кв. км и содержать русские артефакты и сокровища, огромный запас еды и даже ядерный бункер.

В 1990-х годах сообщалось, что десятки тысяч рабочих были задействованы в строительстве подземных тоннелей и бункеров. Но по сей день никто не знает, что на самом деле происходит за стенами одного из самых секретных городов мира.

Людям строго запрещен доступ на остров Северный Сентинел в Бенгальском заливе. Там живет племя, которое отвергает любые контакты с внешним миром.

Доступ на остров был запрещен в 1956 году, чтобы защитить тех, кто живет на изолированной земле, так как у них нет иммунитета. В конце прошлого года американский миссионер Джон Аллен Чау был убит, когда отправился обращать людей из племени в христианство.

Туристам и местным жителям запрещено посещать остров Повелья на севере Италии.

Крошечный участок земли между Венецией и Лидо в середине Венецианской лагуны когда-то использовался в качестве карантинной зоны для людей, страдающих от бубонной чумы 1348 года. В XX веке там была психиатрическая больница. Сообщалось о широко распространенных злоупотреблениях и пытках здесь.