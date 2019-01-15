«Второсортная актриса из Америки»: Лена Миро раскрыла секрет успеха Меган Маркл – сеть

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Скандальная журналистка назвала беременную герцогиню «тигром», которая заставит всех плясать под свою дудку.

Интернет-журналистка Лена Миро в социальной сети раскрыла секрет успеха Меган Маркл. По мнению блогера, герцогиня Сассекская обладает невероятно сильным характером и свою судьбу она определяет сама, а не поступки других людей. По этой причине Маркл отказывается принимать королевский протокол, при этом делает то, чего сама желает.

«Второсортная актриса из Америки, уже побывавшая замужем до принца Гарри вошла в королевскую семью на своих правилах. Меган Маркл - полная противоположность Кейт. Она, как и любой тигр, пришла со своим уставом в чужой монастырь. Пусть даже и монастырь британской монархии. За год Меган потратила на наряды больше, чем любая другая королевская особа не только в Англии, но и во всём мире, что очень не понравилось королеве Елизавете. Меган не играет по правилам королевского двора, а прогибает этот двор под себя», - написала Лена Миро в LiveJournal.