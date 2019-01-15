Видеокамера в кухне женщины зафиксировала призрак ее умершего сына

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Скорбящая мама Дженнифер Ходж лежала в постели и смотрела телевизор, когда получила по телефону уведомление о том, что в ее доме замечен человек.

Женщина считает, что ее домашняя система видеонаблюдения запечатлела призрак ее мертвого сына на кухне после того, как «прозрачная» фигура включила запись камеры. Мама двоих детей Дженнифер Ходж лежала в постели и смотрела телевизор со своей 21-летней дочерью Лорен на прошлой неделе, когда получила уведомление в телефоне «человек замечен в доме».

Открыв изображение, они увидели мужскую фигуру с бородой, которая выглядела так же, как их сын и брат Робби, умерший двумя годами ранее. Агент по недвижимости Дженнифер, 57 лет, утверждает, что она все еще «сходит с ума», увидев жуткую фигуру на прошлой неделе - но находит утешение, полагая, что это знак того, что ее сын находится в покое.

Дженнифер из Атланты, штат Джорджия, США, сказала: «Это просто безумие - я просто поражена. Это просто сумасшествие. Я лежала в постели и смотрела телевизор с дочерью, я почти спала. Между нами лежал телефон, и я получила уведомление о том, что кто-то есть на кухне».

«Дочь просто сказала: «Мама, смотри! Это Робби!» Я была ошеломлена. И это действительно выглядело как он - борода и вся фигура».

Две женщины ворвались на кухню в ужасе от необычного наблюдения, но не нашли никаких признаков взлома, и с тех пор больше ничего не произошло.

Исключительно четкое изображение, кажется, показывает мужскую фигуру в белой пижаме.

Дженнифер сказала: «Теперь я чувствую, что он дал мне понять, что он счастлив на небесах. Это приносит мне некоторое утешение, но я все еще думаю, что это странно».

Робби скончался в возрасте 23 лет 29 ноября 2016 года.

Его мама утверждает, что он был «одним из самых щедрых, заботливых, любящих людей», и пара даже организовала благотворительную организацию, которая помогает людям бороться с зависимостью.