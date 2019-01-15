Редкое заболевание не позволяет женщине слышать мужские голоса

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Однажды утром женщина, известная только по фамилии Чен, проснулась и обнаружила, что не слышит голоса своего парня.

Она также испытывала звон в ушах и рвоту. После посещения больницы Чен обнаружила, что странно она слышит женские голоса, что заставляет врачей диагностировать у нее редкое заболевание уха, известное как «потеря слуха с обратным уклоном», редкое заболевание уха, которое мешает ей слышать мужские голоса.

Это состояние влияет на способность слышать звуки низкой частоты и может быть вызвано проблемами с кровеносными сосудами, травмой или аутоиммунными нарушениями. В случае с Чен, врачи считают, что стресс от работы допоздна и недосыпания вызвал у нее низкочастотное снижение слуха.

Хотя многие пытаются шутить о преимуществах блокировки мужских голосов, потеря слуха с обратным уклоном является серьезным заболеванием и может даже привести к постоянной потере слуха. К счастью, если заболевание обнаружено достаточно рано, оно может быть излечено.

Доктор Мишель Краскин, аудиолог, который не участвовал в этом деле, сказала: «Большинство исследований показали, если вы начнете лечение в течение 48 часов, у вас будет больше шансов на выздоровление».