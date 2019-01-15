Принц Уильям считает себя виноватым в конфликте с братом Гарри – СМИ

Сегодня, 11:31

Принц Уильям не желает больше ссориться с братом из-за его жены Меган Маркл.

Британские СМИ ранее сообщали, что между британскими принцами Уильямом и Гарри возник сильный конфликт из-за того, что их жены Кейт Миддлтон и Меган Маркл устроили ссоры прямо перед королевской свадьбой герцогов Сассекских. Позже Миддлтон не позвала на свои именины Гарри и Меган, чем и спровоцировала скандал между братьями. По словам биографа Кэти Николл, Уильям высказал Гарри все, что думает об экс-актриса, в свою очередь Гарри стал защищать супругу и поссорился с братом.

Инсайдеры говорят, что принц Уильям считает себя виноватым в конфликте с Гарри и теперь хочет примириться с родственниками. Как считают поклонники, это первый крупный скандал, который происходил между братьями.