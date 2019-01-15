Вслед за Гарри: Беременная Меган Маркл перестала пить кофе ради здоровья малыша – СМИ

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Вслед за принцем Гарри его супруга Меган Маркл также перестала пить кофейные напитки.

Не так давно британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская заставила своего супруга принца Гарри бросить употреблять спиртные напитки, а также крепкий чай и кофе. Благодаря советам по правильному питанию молодому принцу удалось сбросить лишний вес, говорят инсайдеры.

Теперь стало известно, что и сама Меган Маркл перестала пить кофе по рекомендациями своего врача-акушера, ради здоровья своего будущего малыша. Теперь герцогиня предпочитает пить зеленый или мятные чаи, которые полезны для здоровья. Напомним, что королевский ребенок должен появиться на свет в конце апреля или начале мая текущего года.