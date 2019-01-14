Ребёнок Меган Маркл может родиться в День рождения королевы

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Об этом стали говорить после заявления Меган Маркл во время публичного мероприятия в Англии.

Бывшая голливудская звезда заявила поклонникам, что находится на 6 месяце беременности, чем подтвердила ранние догадки и ставки букмекеров, что роды пройдут в апреле 2019 года. Точно назвать дату не удаётся. Меган сообщила, что она и принц Гарри не знают пол малыша, предпочитая, чтобы это осталось сюрпризом. Из-за неведения трудно предугадать поведение плода, что делает прогнозы ещё более смутными.

Однако большинство фанатов королевского семейства полагают, что малыш родится в 20-х числах апреля и не исключено, что в День рождения королевы – 21 апреля. Другие считают, что роды произойдут в начале мая. Тогда свой День рождения отмечает Дэвид Бекхэм, который был особенным гостем на свадьбе принца и актрисы. Популярная ставка у букмекеров также 19 апреля. В таком случае малыш принца Гарри и Меган Маркл может разделить праздник с Марией Шараповой, Дамой Келли и Кейт Хадсон.