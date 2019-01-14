В здании Киево-Печерской лавры произошел пожар

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В Киеве горит здание по ул. Лаврской, 23, принадлежащее монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

О пожаре стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС украинской столицы. Возгорание произошло в комнате, находящейся на 2 этаже. Впоследствии огонь распространился на крышу. Площадь возгорания составляет около 200 кв. м. Сообщение о пожаре поступило около 16:17 киевского времени (17:17 московского).

Загорелось отдельно стоящее двухэтажное здание.

В соответствии с заявлением пресс-секретаря УПЦ Московского патриархата Климента, пожар уже потушен. Он сказал, что загоревшееся здание находится не в комплексе Лавры, а в заповеднике (но в архитектурный комплекс Лавры здание входит). Также он сообщил, что в здании людей не было, так что пострадавших быть не может.

Причины возникновения пожара пресс-секретарю УПЦ Московского патриархата неизвестны.

Ранее в Сети сообщалось, якобы в Киево-Печерской лавре пропали некие художественные ценности. Нынешний пожар подогревает слухи, позволяя утверждать, что слухи о пропаже были небезосновательными, мол, с помощью пожара заметаются следы.

Предварительно сообщается, что в здании проводилась реконструкция, горели деревянные перекрытия крыши.

На пожаре работали 11 единиц пожарной техники и 44 человека из личного состава ГСЧС.

В соответствии с заявлением пресс-секретаря ГСЧС Киева Светланы Водолаги, пострадавших при пожаре нет.